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Kılıçdaroğlu: Bir an önce bırakılsınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör suçundan tutuklananlara gazeteci yakıştırması yaptı. Tutuklu bulunanların ellerine silah bile almadığını söyleyen Kılıçdaroğlu " Bir an önce bırakılmaları lazım." dedi.

Güncel / 24 Haziran 2017 Cumartesi 00:13
Kılıçdaroğlu: Bir an önce bırakılsınlar

Cinayet ve terör örgütleriyle olan ilişkileri nedeniyle cezaevinde bulunan kişileri gazeteci olarak gören Kılıçdaroğlu Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

BİR AN ÖNCE BIRAKIN

Cezaevinde terör örgütüyle ilişkileri olan tutukluluların bir an önce bırakılmasını isteyen Kılıçdaroğlu 'Bir an önce bırakılmaları lazım. Eğer bu ülkede adalet olsaydı zaten onların içeriye girmesine gerek yoktu. Onlar zaten sadece gazetecilik görevini yapıyorlar. Görevini yapan gazetecilerin hapse girdiği tek ülke biziz. Gazetecilik görevlerini yaptığı için. Ellerine silah almadılar, cam çerçeve kırmadılar. Birisini dövmediler. Ne yaptılar? Gazetecilik yaptılar. Haber yaptılar yani. Gazetecilik yaptıkları için hapisteler. 156'nın üzerinde gazeteci şuan hapiste. Dolayısıyla bizim ülkemizde demokrasi yok. Bizim ülkemizde adalet yok ve biz bu adaleti yeniden getirmek ülkeyi yeniden bir barış alanına bir barış sürecine sokmak için mücadele ediyoruz.' dedi.



ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan medya temsilcileriyle buluşmasında ise cezaevinde tutuklu bulunan kişiler için şu ifadeleri kullanmıştı;
“Batı'daki kuruluşlar geliyor, ‘sizin cezaevinizdeki tutuklu gazeteciler' teranesi tutturmuş gidiyorlar. Biz yurtdışına çıktığımızda aynı şeyi söylüyorlar. ‘Sizin cezaevlerinde çok tutuklu gazeteci var'. Bugün ülkemizde bakanlığımızın rakamlarını söylüyorum. Bugün mesleğini gazeteci olarak ifade ederek cezaevinde bulunan 177 kişiden sadece ikisi sarı basın kartı sahibidir. Bu 177 kişiden bir tanesi cinayet suçundan diğerleri de terör örgütleriyle olan ilişkileri nedeniyle cezaevindeler. Bunu öyle bir dezenformasyonla bildiriyorlar. Onlar da alıp bizim önümüze getiriyorlar. Döndürüyor, döndürüyor karşımıza getiriyorlar” dedi.

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