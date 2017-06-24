USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kavga Ettiği Kişiye Kızdı, Rastgele Ateş Açtı Açıklaması 5 Yaralı

Gaziantep’te kavga ettiği kişiye kızan kişi evinden getirdiği tüfekle rastgele ateş açtı, saçmaların hedefi olan 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 24 Haziran 2017 Cumartesi 00:08
Kavga Ettiği Kişiye Kızdı, Rastgele Ateş Açtı Açıklaması 5 Yaralı
Video için tıklayın

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut A. (25) isimli şahıs, kahvehane önünde bir kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından koşarak uzaklaşan Davut A, evinden getirdiği av tüfeği ile kıraathane önünde oturan kalabalığın üzerine rastgele ateş etti. Olayda vücutlarına saçma isabet eden Ahmet Dirier, Mehmet Dirier, Delil Polat, Abdullah Kanat, Abdullah Yavuz isimli 5 kişi yaralandı.

Olay sonrası yaralananlar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Tüfeğinde fişeği biten Davut A. ise çevredeki kalabalık ve yaralı yakınları tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polislerce kendisini darp eden kalabalık arasından zor kurtarılan Davut A. 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 kişinin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenilirken, saldırgan Davut A. ise acil servisteki tedavisinin ardından polislerce gözaltına alarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

( Mehmet Bulut /İHA) Kaynak : İHA

PolisSilahlı SaldırganKahvehaneKıraathaneLinç Girişimi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı