Katliam gibi kaza: 5 ölü... AFAD ekipleri sevk edildi

Erzincan Sivas karayolunun 54. kilometresi Sakaltutan mevkisinde Serkan Göl idaresindeki 76 AJ 133 plaka tırın dorsesine, İdris Ayhan yönetimindeki 16 FH 869 plakalı otomobil arkadan çarptı.



Kazada otomobil içerisindeki Sürücü Ayhan, Mecit Düzgün, Necmettin Düzgün ile Tuncay Demirtaş olay yerinde, ağır yaralanan olan Resul Faruk Ayhan da kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Kazada otomobil içerisinde sıkışarak hayatlarını kaybedenlerin çıkarılması için bölgeye Erzincan AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.







BAŞBAKAN YILDIRIM ORADAN GEÇİYORDU



Başbakan Binali Yıldırım da memleketi Erzincan'da vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra karayolu ile baba ocağı olan Refahiye İlçesi'ne bağlı Kayı Köyü'ne doğru giderken kazayı görüp konvoyu durdurdu.



Makam aracından inen Başbakan Binali Yıldırım, kaza yapan otomobilin yanına giderek yetkililerden bilgi aldı. Yaralı Resul Faruk Ayhan'a, Başbakan Binali Yıldırımın doktoru ve konvoydaki sağlık ekipleri müdahale etti. Başbakan Yıldırım'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.



Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Resul Faruk Ayhan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





