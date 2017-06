Katar, Körfez ülkelerinin 13 maddelik liste talebini reddetti

Katar, 4 Arap ülkesinin, ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddettiğini açıkladı.



TALEPLER ARASINDA TÜRK ÜSSÜNÜN KAPATILMASI DA VARDI



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından iletilen maddeler arasında, ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyordu.



"MANTIKLI VE UYGULANABİLİR DEĞİL"



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, listenin "mantıklı ve uygulanabilir" olmadığını söyledi.



BAE "REDDEDERSE YOLLAR AYRILIR" DEMİŞTİ



Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş ise Cumartesi günü yaptığı açıklamayla, taleplerinin kabul edilmemesinin "yolların ayrılması" anlamına geleceğini ifade etti. Enver Gargaş, Katar'ı Arap monarşileri arasında bir "Truva atı" olarak da tanımladı.



13 maddelik listede, Katar'ın İran'la bağlarını zayıflatması, isyancı Husilere mali desteğin kesilmesi ve medya kuruluşu Al Jazeera'nın kapatılması da talepler arasında yer alıyordu.Dört ülke, bu şartların 10 gün içinde yerine getirilmesini istemişti.Katar iki haftadan uzun süredir ekonomik ve diplomatik ambargo altında ve ülkenin ihtiyacı olan besin ve diğer ürünler İran ve Türkiye'den gönderiliyor.Ülke, "terörü destekleme" iddiasını da reddediyor.



Katar Emiri es-Sani ülkesi aleyhinde bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savunuyor.



Katar'a iletilen talepler şu şekilde:



1. İran'la diplomatik ilişkileri kes ve İran'daki ofislerini kapat. İran Devrim Muhafızları üyelerini Katar'dan gönder. İran'la askeri işbirliğini sonlandır. İran'la ticarette ABD yaptırımlarına uy.



2. Müslüman Kardeşler, DEAŞ, El Kaide ve Lübnan Hizbullah'ı gibi 'terörist organizasyonlarla' ilişkini bitir. Resmi olarak bu yapıları terörist ilan et.



3. Al Jazeera'yi ve bağlantılı istasyonlarını kapat.



4. Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed ve Middle East Eye da dahil olmak üzere direk veya dolaylı yoldan Katar fonlu olan medya kuruluşlarını kapat.



5. Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığını derhal iptal et. Katar toprağında Türkiye'yle askeri işbirliğini bitir.



6. Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, ABD, Kanada ve diğer ülkeler tarafından terörist olarak görülen kişiler, gruplar ve organizasyonlara her türlü yardımı kes.



7. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından aranan teröristleri teslim et. Mal varlıklarını dondur. Hareketleri ve finansal durumları ile ilgili istenen bilgileri paylaş.



8. Başka ülkelerin içişlerine karışmayı kes. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn vatandaşlarına Katar vatandaşlığı verme. Katar vatandaşlığı bulunanların kendi ülkelerinin yasalarını ihlal etmeleri durumunda pasaportlarını iptal et.



9. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'deki muhalif gruplarla tüm ilişkileri kes. Katar'ın bu gruplarla önceki ilişkileri ve bu gruplara sunduğu desteğin tüm belgelerini teslim et.



10. Katar'ın politikaları nedeniyle son yıllarda yaşanan can ve mal kayıpları için tazminat öde. Tazminat miktarı daha sonra Katar'la birlikte belirlenecek.



11. Askeri, politik, sosyal ve ekonomik olarak diğer Körfez ve Arap ülkeleriyle 2014'te Suudi Arabistan'da belirlenen çizgiye gel.



12. Tüm talepler Katar'a ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde kabul edilmezse, talep listesi geçersiz olacaktır. Bu döküman, Katar'ın talepleri kabul etmemesi durumunda ülkelerin ne yapacağını açıklamaz.



13. Taleplerin kabulünden sonra ilk yıl için aylık denetimlere razı ol. İkinci yılda her çeyrekte, takip eden 10 yılda ise yıllık denetimleri kabul et.