İki köy arasında silahlı çatışma çıktı... Ölüler ve yaralılar var

Olay, Şirvan ilçesine bağlı Pervari karayolu üzerinde bulunan Durankaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, buraya yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan ve köye gelen Taşyaka ile Durankaya fertleri arasında, hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siirt ve Şirvan İlçe Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet, Zeydin ve Fethullah Cengiz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA