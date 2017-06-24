HDP Adalet Yürüyüşü'ne katılıyor

Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan Kemal Kılıçdaroğlu'nu HDP Kandıra sapağında karşılayacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşün 10. gününü tamamladı.
HDP'DEN CHP'YE DESTEK
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den destek gecikmedi. Adalet Yürüyüşü değerlendirmesi yapan HDP, CHP'nin yürüyüşüne katılma kararı aldı.
KANDIRA'DA EŞLİK EDİLECEK
HDP, yürüyüşü Kandıra sapağında karşılayacak. Karşılanacak bölge HDP'nin eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu cezaevine 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.