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Hatay Valiliği: Sınırda 5 canlı bomba yakalandı

Hatay’da yapılan operasyonda, eylem yapmak için Suriye’den Türkiye’ye geçen 5 canlı bomba yakalandı.

Güncel / 24 Haziran 2017 Cumartesi 15:54
Hatay Valiliği: Sınırda 5 canlı bomba yakalandı

Teröristlerin Ramazan Bayramı'nda Türkiye'yi kana bulama planları, MİT ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla bozuldu. Hatay Valiliği, sınırda 5 canlı bombanın yakalandığını açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

Suriye'den ülkemizde canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen beş eylemci, Hatay Mit Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 23 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirilen müşterek operasyonla, Hatay il merkezine ulaşmadan yakalanmıştır.

Etkisiz hale getirilen eylemcilerden ikisinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde yakalanan intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan ele geçirilmiştir.

Teröristler ile birlikte ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların “parça tesirli el bomba fünyeli” olduğu anlaşılmıştır.

Yakalanan üçü Suriye, ikisi Türk uyruklu beş kişi gözaltına alınmış olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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