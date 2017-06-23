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Gece Dereye Atladı, Sabah Tesadüfen Temizlik İşçileri Bu Halde Buldu

Bursa’da dün gece Eski Doğu Garajı yanından Gökdere’ye atlayan genci, polis, itfaiye ve 112 ekipleri sabah saatlerinde tesadüfen kurtardı. Dere yatağında yatan genci sabah gören temizlik işçilerinin ihbarıyla tüm ekipler seferber oldu.

3. Sayfa / 23 Haziran 2017 Cuma 11:31
Gece Dereye Atladı, Sabah Tesadüfen Temizlik İşçileri Bu Halde Buldu
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Olay, merkez Anadolu Mahallesi Zafer Bulvarı Gökdere’de meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Vedat Ç, dün akşam ailesi ile tartıştıktan sonra evinden ayrıldı. Dere kenarına giden Vedat Ç. parktan kendini dereye attı. Geceyi baygın halde derede geçiren Vedat Ç.’yi sabah temizlik görevlileri fark etti. Daha sonra durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Ekipler Vedat Ç’yi kurtarmak için paçaları sıvayarak dereye girdi. Vedat Ç, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sedyeye bağlanarak merdivenle dereden çıkarıldı.

Ailesi ile tartıştığını belirten Vedat Ç, "Ailem beni istemiyor. Ben de kendimi öldürmek için dereye atladım" dedi.

Vedat Ç. son sigarasını içtiğini, ancak madde kullanmadığını söyledi.



Sağlık ekiplerine teslim edilen Vedat Ç. hastaneye kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. Kaynak : İHA

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