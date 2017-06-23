Fransa, OHAL'in yerine benzer yasa çıkartıyor

Fransa, OHAL’ın yerini alacak terörle mücadele yasası hazırlıyor. Yeni terörle mücadele yasası ise 1 Kasım 2017 tarihinden evvel onaylanıp, olağanüstü hal yerine geçecek. Fransa’da hükümet OHAL’in kademeli olarak kaldırılabileceğini belirtirken, sıkı tedbirleri içeren yeni hazırlanan yeni yasa OHAL’in yerini alacak.



Ülke güvenliği için büyük önem taşıyan yeni yasa, İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan yeni yasa tasarısı metninde, OHAL uygulamasını terörle mücadele kapsamında yasallaştırılmasını öngörüyor. Hükümetin kendine daha fazla yetki tanıdığı yasa düzenlemesinde, güvenlik güçlerinin ev ve iş yerlerinde arama yetkileri genişletiliyor. Ayrıca, terör şüphelisi olduğu düşünülen kişilerin ikamet ettikleri bölgeden izinsiz olarak uzaklaşmaları yasaklanabilecek.



Ayrıca, yeni yasa kapsamında terör propagandası yaptığı belirlenen bazı dernek veya camii gibi ibadet mekanları kapatılabilecek. Hükümet sözcüsü Christophe Castaner’in yeni yasayla ilgili bakanlar konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda terörün kalıcı bir tehdit olma durumunda bulunmasından dolayı yeni bir yasa gerekli" ifadelerini kullandı.



Söz konusu yeni terörle mücadele yasanın 1 Kasım 2017 tarihinden önce Fransa Ulusal Meclisi’nde onaylanması bekleniyor. Hala hazırda yürürlükte olan OHAL yasası ise 1 Kasım 2017 tarihine kadar uzatılacak.





Kaynak : İHA