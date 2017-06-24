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FETÖ'nün talimatıyla altın dönem yürüyüşü

Sözde adalet yürüyüşünün altından da FETÖ çıktı. Terör örgütü 27 Mayıs’ta özel kriptolu bir programla 54 bin militanına ‘altın dönem’ başlığıyla mail göndererek yürüyüşe destek verilmesini istedi. Amaç;

Güncel / 24 Haziran 2017 Cumartesi 03:02
FETÖ'nün talimatıyla altın dönem yürüyüşü

İstihbarat birimleri geçtiğimiz günlerde çok önemli bir belgeye ulaştı. Belgeye göre FETÖ yürüyüşten hemen önce 27 Mayıs günü 54 bin adamına özel bir kriptolu yazışmayla mail gönderdi. Mailde bu yürüyüş anlatılıyordu. FETÖ bu yürüyüş için “Altın Dönem” ifadesini kullanıyordu.

Hedef yine hükümet

Mailde yürüyüşün biteceği son durak olarak İstanbul yazıyor. FETÖ'cülerin bu yürüyüşe tam destek vermesini istiyor. Terör örgütünün asıl hedefi ise 2. Gezi’yi yaratabilmek. FETÖ, militanlarıyla olayları büyüterek Gezi parkı tarzında eylem başlatarak hükümeti düşürme planları yapmış.

CIA tarzı bir yazılım

İstihbarat birimleri FETÖ’nün bu yeni yazışma sisteminin peşine düştü. CIA tarzı bir yazılım olduğu düşünülen yeni sistem deşifre edilebilirse terör örgütünün Türkiye üzerindeki yeni oyunlarının da önüne geçilmiş olacak, alçak planları yine suya düşecek.

Bu nasıl adalet arayışı! Kamyoncuya saldırdılar

CHP'lilerin yürüyüşü nedeniyle trafiğin zaman zaman aksaması sürücüleri zor duruma sokuyor. Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşanan olay, bu durumu ispatlıyor. Yürüyüş nedeniyle yolun tek şeride düşmesi, kamyon şoförünü oldukça zorladı. Bir de yürüyüş yapan CHP'lilerin kamyonun önüne atlamaları şoförü kızdırdı. Kornaya basarak trafiği açmalarını isteyen şoföre tepki gösteren CHP'liler ise özür dilemek yerine şoföre saldırdı.

Bozdağ’dan istifa çağrısı

Bakan Bozdağ, CHP'nin "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin savcılığa talimat gönderdiği" iddiasına ilişkin, "Kemal Bey isitfa etmeli" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 24 televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdiği" iddialarına ilişkin Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun, "Ben ispat edemezsen namuslu ve şerefli bir adamım görevden ayrılırım" sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu: Ben istifa çağrısı yapıyorum. Çünkü Kemal beyin söylediği kendini bağladı. İddiasını doğrulamak için ortaya koyduğu belge de kendisini tekzip eden belge. Bu bir talimat değil. Burada bir suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı milleti aldatmadır. Hukukçulara danışmadan altından kalkamayacağı laflar ediyor.

Berberoğlu'na cenaze izni

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunun CHP Milletvekili Enis Berberoğlu önceki gece kayınpederi Murat Aydın'ı kaybetti. Avukatı Murat Ergün mahkemeye başvurarak Berberoğlu'nun cenaze törenine katılabilmesi için izin istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'na bugün saat 18.00'e kadar izin verdi.

AYM’ye bireysel başvuru

Berberoğlu'nun tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı. Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, AYM’nin Erdem Gül ve Can Dündar ile Mustafa Balbay'a ilişkin kararları bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: Emsallere bağlı olarak tutukluğun hukuksuz olduğunu belirtterek mahkemeye başvurduk. Son derece ümitliyim.

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