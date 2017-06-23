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Emniyet'ten 'Huzur Arefe Operasyonu'

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye genelinde otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve deniz iskelelerinde gerçekleştirilen "Huzur Arefe Operasyonu" kapsamında, İstanbul'da 39 ilçede uygulama yapılıyor.

3. Sayfa / 23 Haziran 2017 Cuma 19:00
Emniyet'ten 'Huzur Arefe Operasyonu'

Türkiye genelinde 81 ilde başlatılan ve bayram süresince devam edecek uygulamalar kapmasında, İstanbul'da gerçekleştirilen uygulamalara narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis katılıyor.

Bayram tatili için şehir dışına çıkanların yoğunluk oluşturduğu Pendik İskelesi'nde, araçların iç ve bagaj kısımları tek tek arandı.

Ekipler, kontrollerde şahısların da üst aramasını da gerçekleştirirken, şüpheli şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Bayram nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu iskele önünde ekipler, araçların gerekli kontrollerini sağladıktan sonra gemiye geçişine izin veriyor. Kaynak : AA

Otobüs TerminaliEmniyet Genel MüdürlüğüSelami AltınokDedektör Köpekİçişleri Bakanı


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