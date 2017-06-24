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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Karacaahmet Mezarlığı’nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan’ın korumaları mezarlıkta bekleyen çocuklara bayram harçlığı verirken mezarlık çıkışında bekleyen başörtülü kadın bir polise selam verdi.

Siyaset / 24 Haziran 2017 Cumartesi 14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı Arifesinde annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyareti öncesi polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, mezarlığa giden vatandaşlar tek tek arandı. Karacaahmet Mezarlığı'na eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre anne ve babasını kabirleri başında dua etti.



Erdoğan, mezarlık çıkışında kendisini bekleyen bir vatandaşla sohbet etti. Bu sırada korumalar çocuklara bayram harçlığı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezarlık çıkışında bekleyen başörtülü bir kadın polise selam verdiği görüldü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra elini öpen bir kız çocuğuyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mezarlıktan ayrıldı.


Kaynak : İHA

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