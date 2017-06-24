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CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatan hainliğinden 25 yıl ceza alan CHP milletvekili Enis Berberoğlu için Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüş kurmaca çıktı.

Güncel / 24 Haziran 2017 Cumartesi 15:17
CHP, kurmaca yürüyüş bitmeden kitabını yazmış bile

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara - İstanbul arası yürüyüşü bitmeden kitabı çıktı.

Mit Tırlar'ı davasında devletin gizli belgelerini ifşa eden ve vatan hainliğinden 25 yıl hapis cezası alan Hürriyet eski genel yayın yönetmeni ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu'na sözüm ona 'Adalet' isteyen Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş başlattı.

YÜRÜYÜŞ KURMACA

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü devam ederken bir anda bir kitap ortaya çıktı. CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş tarafından 9 günde kaleme alınan 'Adalet' isimli kitabın daha yürüyüş sona ermeden baskısının yapılıp dağıtılması her şeyin sipariş olduğu kanısını bir kez daha güçlendirdi.


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