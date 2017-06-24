Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş Katar açıklaması!

Körfez'de devam eden Katar krizine ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş bir açıklama geldi.



BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash tarafından yapılan açıklamada Katar'a iletilen taleplere dikkat çekilirken, 'Arabulucuların Katar krizini çözme ihtimali, taleplerin medyaya sızdırılmasıyla tehlikeye atıldı' ifadeleri kullanıldı.



Önceliklerinin halen diplomasi olduğunun altını çizen Gargash, Katar'ın Arap ülkelerinden gelen talepleri kabul etmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi.