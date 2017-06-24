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Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş Katar açıklaması!

Katar krizine ilişkin konuşan üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, taleplerin kabul edilmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi

Dünya / 24 Haziran 2017 Cumartesi 14:24
Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş Katar açıklaması!

Körfez'de devam eden Katar krizine ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş bir açıklama geldi.

BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash tarafından yapılan açıklamada Katar'a iletilen taleplere dikkat çekilirken, 'Arabulucuların Katar krizini çözme ihtimali, taleplerin medyaya sızdırılmasıyla tehlikeye atıldı' ifadeleri kullanıldı.

Önceliklerinin halen diplomasi olduğunun altını çizen Gargash, Katar'ın Arap ülkelerinden gelen talepleri kabul etmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi.

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