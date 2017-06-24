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Bingöl'de yaralanan yüzbaşından acı haber

Bingöl’de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerlerden yüzbaşı Arif Kalafat şehit oldu.

Güncel / 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:31
Bingöl'de yaralanan yüzbaşından acı haber

Dün gece Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyon kapsamında, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel yaralanmıştı.

Yaralı askerlerden Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yüzbaşı Arif Kalafat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit yüzbaşını aslen Sinoplu olduğu öğrenildi.

Kaynak : İHA

ŞehitKalafatAskeri PersonelFırat ÜniversitesiTeröristler


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