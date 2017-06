Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Lüleburgaz ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı.



Burada bir konuşma yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı;



''Bakmayın siz konuşanlara. Görüyorsunuz konuşuyor herkes, şimdi her konuşana laf yetiştirsek yandık. Biri yürüyor, biri şöyle diyor, biri böyle diyor. İnsan Allah'tan korkar. Neymiş, kontrollü darbeymiş, Bugün 15 Temmuz'a, 80 milyon olarak yaşadığımız böyle bir ülkede 15 Temmuz'a birileri kontrollü darbe diyorsa, çok net söylüyorum, ya bu darbenin içindedir, ya da destekçisidir. Kimse kimseyi kandırmasın. Senin özel kalemin ByLock'çu çıkacak, talimatları alacak, ülkeye ihanet içerisinde, paralel terör örgütü, Fetullahçı terör örgütü, ülkeye ihanet edecek ve bunları açık ifşa edip Türkiye'ye ihanet içerisinde olacak sen bunu savunacaksın, pankart dolaştıracaksın.. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu ihanet içerisinde olanları görmemiz lazım.''







- ''Bazılarının amaçları Türkiye'yi bir yere taşımak değil''



Bazılarının koltuk sevdası peşinde olduğunu, Türkiye'nin sıçramasından rahatsız olanların bulunduğunu aktaran Albayrak, Türkiye'yi düşünmeyenlere Allah'tan selamet dilediğini ifade etti.



Türkiye'nin her şeye rağmen emin adımlarla büyümeye devam edeceğini vurgulayan Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:



''Bazılarının amaçları Türkiye'yi bir yere taşımak değil. 'Zaten rezil rüsva olmuşum dünyaya, aleme, siyasete, partiye, koltuğumu kaybetmeyeyim, nasıl bir atraksiyon yaparım da partide geleceğimi sağlama alırım' diyenlere Allah selamet versin, onu onlar düşünsün. Mağlubiyete devam son sürat. 'Az olsun benim olsun' diyenlere, Allah selamet versin yolunuz açık olsun. Ama terör örgütleri ile ihanet şebekeleri ile kucak kucağa olup, Gezi'de birlikte yürüyeceksin, 17-25'in arkasında olacaksın, 15 Temmuz'un içinde olacaksın, ondan sonra Türkiye'de adalet diyeceksin, önce bir temizlik yapsın birileri. Biz bu resmi gördükten sonra daha da çok çalışmamız lazım. Herkes laf ediyor, herkesin dediğine bakarsak yandık, hiçbir iş yapamayız. Türkiye sıçramaya niyetleniyor, büyük Türkiye idealinde bir adım atıyor, ses bir yerlerden, uzaklardan geliyor. Arkadaş biz sizi yüzyıllardır tanırız. Siz bu bu ülkenin zerre halini düşünmezsiniz, zerre hayrınızı görmedik, hayırdır diyesi geliyor insanın. İşte artık bu noktada daha çok üretip Türkiye'yi bir noktaya taşımamız lazım. Onun için boş lafları, sadece ve sadece yıkmak üzerine geliştirilen söylemleri, bir kenara bırakacağız. Onlara zamanımız yok. Her şeye karşı gelenlerin bir çözümü yok. Varsa bir eleştirin samimice oturalım konuşalım, çözüm bulalım. Ama her şeye karşıysan ben yokum, ben hizmet edeceğim.''



Kaynak : AA