'Adalet Yürüyüşü'ndeki Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt işareti

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü yürüyüşüne İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar cübbeleri ile katıldı. Kılıçdaroğlu bugünkü yürüyüşüne Bolu'ya 30 kilometre uzaklıktaki kamp alanından başladı. Bir araçtan kendisine yapılan bozkurt işaretine, Kılıçdaroğlu da aynı şekilde yanıt verdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu gününde yürümeye devam etti.



Kılıçdaroğlu, 'Gerginliklerden Türkiye çok acılar çekti, çekiyoruz. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır Adalet Yürüyüşü' dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanması ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu gününe, geceyi geçirdiği Bolu'nun Avşar Köyü mevkisindeki kamp alanından başladı.







'MISIR'DAKİ İDAMLARA ÜZÜLDÜM'



Mısır'daki idamların Ramazan süresince ve bayramda kendisini çok üzdüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Siyasi idamların hiçbir topluma hiçbir yarar getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye bunu yaşadı. Türkiye bu konuda büyük acılar çekti. Bir dönem idam ettiğimiz siyasileri sonra andık, kucakladık; meydanlara, barajlara, yollara, okullara isimlerini verdik. O nedenle Mısır'daki yöneticiler ve kardeş Mısır halkına seslenmek isterim. Yarın bayram ve dolayısıyla idamların topluma bir yarar getirmeyeceğini eğer görmek istiyorsanız dönüp Türkiye'nin tarihine bakın. Biz bu bayramların bütün İslam alemi için barış, kardeşlik ve huzur getirmesini isteriz.'







BOZKURT İŞARETİ



Kılıçdaroğlu'na yoldan geçen vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Bir araçtan kendisine yapılan bozkurt işaretine, Kılıçdaroğlu da aynı şekilde yanıt verdi.



REFERANDUM MİTİNGİNDE DE BOZKURT İŞARETİ YAPMIŞTI



Kılıçdaroğlu, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesindeki Kayseri mitinginde de bozkurt işareti yapmıştı.



AVUKATLAR CÜBBELERİYLE KATILDI



D-100 karayolunda tek şeridi kapatarak yürüyen Kılıçdaroğlu'na İstanbul Barosu'ndan gelen avukatlar eşlik etti.



'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE 10'NCU GÜN



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe'ye başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde bugün 10'ncu güne girildi.



Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt işareti