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ABD'de F-16 iniş sırasında ters döndü

ABD'de, Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 gösteri uçağı iniş sırasında kaza yaptı.

3. Sayfa / 23 Haziran 2017 Cuma 23:50
ABD'de F-16 iniş sırasında ters döndü

Polis yetkilileri, ABD Hava Kuvvetleri akrobasi takımından bir F-16 uçağının Dayton Uluslararası Havalimanında, yoğun sis nedeniyle iniş sırasında kaza yaptığını ve ters döndüğünü bildirdi.

Uçakta bulunan iki pilotun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaza yapan uçağın Dayton'da cumartesi günü yapılacak yıllık hava gösterisinden önce deneme uçuşu yaptığı ifade edildi.

Kaynak : AA

PolisF-16Deneme UçuşuHava KuvvetleriUluslararası


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