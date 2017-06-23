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Zırhlı araç takla attı

Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya giden özel harekat aracı kaza yaptı, 6 polis yaralandı.

3. Sayfa / 23 Haziran 2017 Cuma 09:55
Zırhlı araç takla attı

Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa programı nedeniyle görevlendirilen özel harekat polisleri, Siverek-Diyarbakır karayolu 25'inci kilometresinde kaza yaptı. Yaşanan kazada 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ve sivil araçlarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



Kaza haberinin ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Siverek Emniyet Müdürü Yener Gül, hastaneye giderek tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaza yapan araçta bulunan polislerin ileri tedavi için Şanlıurfa'ya sevk edileceği öğrenildi.

BİR KAZA HABERİ DE TRABZON'DAN

Trabzon'da Özel Harekat Polislerini taşıyan araç takla attı, 5 polis yaralandı.

Trabzon'dan Rize istikametine giden ve içerisinde 7 Özel Harekat Polisinin olduğu belirtilen araç Yomra İlçesi girişinde girişinde kaza yaptı. Trabzon Adliyesine götürülen FETÖ/PDY dahil bir kaç dava için güvenlik önlemi almaya gittiği öğrenilen polislerin, yaptığı kazada 5 polis yaralandı.

Takla atan araçta yaralanan polislere ilk müdahaleyi vatadandaşlar yaparken, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri yaralı polisleri en yakın hastanelere sevk edildi.


 Kaynak : İHA

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