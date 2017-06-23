Yurtta hava durumu (23.06.2017)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 28



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28



İzmir: Az bulutlu ve açık 35



Adana: Az bulutlu ve açık 32



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32



Antalya: Az bulutlu ve açık 35



Samsun: Parçalı bulutlu 26



Trabzon: Parçalı, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri çok bulutlu 25



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 21



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 33 Kaynak : İHA