Yeraltı dünyasının ünlü ismi yakalandı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaylada yakalanan Sarallar çete lideri Ümit Saral, kendisini yakalayan polislere, “Beni nasıl buldunuz abi, benim için film bitti” dedi. Saral’ın saklandığı yayla evinde ele geçirilenler arasında en çok dikkat çeken “Kral Kaybederse” isimli kitap oldu.