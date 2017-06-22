Survivor 2017 şampiyonu Ogeday!

Şampiyonluk koltuğunda oturan Adem'in final gecesindeki ilk sözleri: 'Çok uzun bir yoldan geldik buraya. Birçok sınavdan geçtiğimi düşünüyorum. Beni buraya getiren benim irademin yanı sıra beni ailelerinden biri gibi gören halkımızdır. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ben burada sadece bir yolcuyum. Bendan sonra buraya yeni yolcular da gelecek. Bir eğitimci olarak küçük çocuklara örnek olabildiysem, akıllarında kalabidiysem bu benim için en büyük mutluluk. Çok heyecan yaşadım. Yaptığım iç heyecan ve korkuyla beslenen bir iş ama şuandaki duygularımı tarif edemem. Bugün her türlü sonuca razıyım. Bugün benim gözümde iki şampiyon var. Ogeday da en az benim kadar şampiyonluğu hak eden bir kardeşim.'Daha sonra yeniden söz alan Adem, 'Hedefim kesinlikle Kıbrıs'tı. İnanarak geldim. Ama hiçbir zaman hedefsiz çıkmadım. Bazen yarı yolda kaybettim. Burada da bu riski yaşıyordum. Hiçbir şekilde strateji yapmadım. Dışarda nasıl Adem'sem burada öyleydim. Gönlüm çok rahat. Sabaha kadar konuşsamda beni buraya getirenlerin hakkını ödeyemem. Hepsine teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Ancak üniversite eğitimi için girdiği bir sınav sonucunda bir başarı elde etti ve Marmara Üniversite' sinde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ' de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Erken yaşlarda kürek sporuna gönül veren Ogeday ülkemize sayısız şampiyonluklar getirerek başta ailesini ve ülkesini oldukça onurlandırdı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında başlayacak olan Survivor takımına seçildi.Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday grek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı. Hatta bir ara liderlik yaptığını bile söyleyebiliriz. Yaşının küçük olmasına rağmen birçok kişiden daha çok olgun davranışlarda bulunan Ogeday iki kez bireysel dokunulmazlık oyununda da birinci olarak dokunulmazlık kolyesini taktı. Oyunlarda mutlaka oynatılan Ogeday genellikle parkurlardaki başarısından sonra en çok kardeşine armağan ediyor.1992 yılında doğan ve büyüyen Ogeday Girişken üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi' nde tamamladıktan sonra Fenerbahçe spor kulübünün kürek sporunda kürek takımında yer alarak milli olmayı da başarmıştır. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda bizleri en güzel şekilde temsil ederek milli takımı adına oldukça mücadele verdi. ve yarışmayı 8. sırada tamamlayarak ülkemizi gururlandırdı.