USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Suriyelilere şafak operasyonu

Konya’da çeşitli suçlara karışmış ve kimliğini ibraz edemeyen Suriyelilere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 80 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 23 Haziran 2017 Cuma 08:30
Suriyelilere şafak operasyonu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce çeşitli suçlara karışmış, aranması olan ve kimliğini ibraz edemeyen Suriyelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet ekipleri de dahil olmak üzere 100 polis katıldı.



Polis ekiplerince daha önceden belirlenen ve aralarında kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım aşamasında olan binalarında bulunduğu adreslere yapılan baskında 80 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahıslar ve adreslerde yapılan aramalar doğrultusunda çok sayıda pala, bıçak ve döner bıçağı gibi suç aletinin ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan ayakkabıları çıkarılarak üstleri didik didik aranan şahıslar otobüslere bindirilerek Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak : İHA

Polisİl Emniyet MüdürlüğüÇevik KuvvetDöner Bıçağı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı