USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Rusya'da 'telegram' tartışması

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yasaklanabileceğini bildirildi.

Teknoloji / 23 Haziran 2017 Cuma 16:04
Rusya'da 'telegram' tartışması

Roskomnadzor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemin popüler uygulamalarından ve Rus girişimci Pavel Durov tarafından kurulan Telegram'ın Rusya'da yasaklanabileceği belirtildi.

Açıklamada, Roskomnadzor tarafından Telegram'dan şirkete ait bazı detayların talep edildiği belirtilirken, tüm girişimlere rağmen şirketin söz konusu bilgileri temin etmediği kaydedildi.

Roskomnadzor tarafından istenilen bilgilerin Telegram tarafından sağlanmaması sonucunda, programın Rusya'da yasaklanabileceğinin vurgulandığı açıklamada, konuya ilişkin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği belirtildi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ise, bir başka Rus sosyal medya sitesi Vkontakte üzerinden yaptığı açıklamada, Telegram'ın Rusya'da yasaklanmasının, ülkenin çıkarına olmayacağını savundu.

Durov, ABD menşeli Whatsapp veya Facebook Messenger gibi programlara yönelik Rusya bir kısıtlama olmadığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“ABD yapımı programları yerine Rusya'ya karşı tarafsız olan Telegram programına yasak konuşuluyor. Bu bir paradokstur. Rusya'da, resmi yetkililer de dahil herkesin iletişimi Whatsapp veya Viber gibi programlara kayacak. Bu açıdan bakıldığında olası bir yasak Rusya'nın çıkarına olmayacaktır.”

Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram programı, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Kaynak : AA

Sosyal Medya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı