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PKK'ya ait 4 odalı mağara bulundu

Irak'ın kuzeyindeki Nirva Seytu Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait, kazısı devam eden 35 metre uzunluğunda 4 odalı mağara, bulunarak imha edildi.

Güncel / 23 Haziran 2017 Cuma 10:39
PKK'ya ait 4 odalı mağara bulundu
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Kuzey Irak'taki Nirva Seytu Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, arazi tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait mağara tespit etti. Henüz kazı aşamasındaki 35 metre uzunluğunda, 4 odalı mağarada yapılan aramada, 2 elektrikli hilti, 1 el arabası, 1 Jeneratör ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler mağara imha edilirken, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Türk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüKuzey IrakGüvenlik Güçleri


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