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PKK’lı teröristler yol kesip araç yaktı

Valilik: '3 erkek, 2 bayan olmak üzere toplam 5 örgüt mensubunca yolun kesildiği, araçların durdurulduğu ve Pülümür istikametinden gelen kömür yüklü aracın yakıldığı öğrenilmiştir'.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 23:49
PKK’lı teröristler yol kesip araç yaktı

Tunceli'de yol kesen terör örgütü mensupları durdurdukları kömür yüklü kamyonu ateşe verdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 18.55 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolu Samanlı Mahallesi yol ayrımında bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından karayolunun kesildiği ve yoldan geçen araçlar durdurularak örgüt propagandası yapıldığı ihbarının alındığı belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Güvenlik güçlerimizce yapılan intikal neticesinde 3 erkek, 2 bayan olmak üzere toplam 5 örgüt mensubunca yolun kesildiği, araçların durdurulduğu ve Pülümür istikametinden gelen kömür yüklü aracın yakıldığı öğrenilmiştir. Ayrıca yol üzerinde seyir halinde bulunan binek bir otomobilin sürücüsü, yolun örgüt mensuplarınca kesildiğini fark etmesiyle aracını ters istikamete çevirerek dönmeye çalışmış, terör örgütü mensuplarınca araca ateş açılmıştır. Araçta bulunan vatandaşımızda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.'

Açıklamada, bölgeye JİKU, AH-1P kobra tipi helikopter ve askeri birlikler sevk edildiği belirtilirken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak : AA

Terör ÖrgütüÖrgüt PropagandasıHelikopter


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