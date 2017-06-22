Otomobil Demir Bariyere Saplandı

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Battı Çıktı geçidinde ilerleyen Tekin İşler'in kullandığı 33 DHN 50 plakalı otomobil, yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle çarptığı demir bariyere saplandı.



Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Tekin İşler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.



Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi öğrenildi. Kaynak : İHA