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Otomobil Demir Bariyere Saplandı

Hatay’da demir bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 17:16
Otomobil Demir Bariyere Saplandı
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Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Battı Çıktı geçidinde ilerleyen Tekin İşler'in kullandığı 33 DHN 50 plakalı otomobil, yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle çarptığı demir bariyere saplandı.

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Tekin İşler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi öğrenildi. Kaynak : İHA

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