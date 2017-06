Nurettin Demirtaş haddini aştı

“Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, “terör örgütü propagandası yapmak”, suçlamasıyla tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş, “halkların ortak direnişiyle AKP-MHP faşizmini yıkma görevinden kaçınılmayacak. Savaşın Türkiye'yi sarması kaçınılmaz” diyerek Türkiye'yi tehdit etti.



PKK'nın sözde eğitim sorumlusu olan Nurettin Demirtaş, terör örgütünün haber ajansı ANF'nin sorularını yanıtladı. Demirtaş yaptığı açıklamada, Sur ve Cizre başta olmak üzere hendeklerin uygulamaya konulduğu alanların “yeniden birer direniş kalesine dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.



CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK İSTEDİ



Gezi'deki gibi siyasetçilerin, sanatçıların, akademisyenlerin, aydınların katılımıyla direnişin Türkiye'ye yaygınlaştırılması gerektiğini iddia eden Demirtaş, CHP'nin sözde adalet yürüyüşüne destek verilmesi gerektiğini savundu.



Demirtaş, “HDK'nin destekleme kararı yerindedir ancak hem katılım, hem hedefler itibarıyla yetersizdir. CHP'nin yürüyüşüne katılım arttırılmalı Silivri'ye kadar değil, İmralı kapıları açılana kadar yürünmeli.” dedi.



CAN DÜNDARSIZ TÜRKİYE RENKSİZMİŞ!



Terör örgütü PKK'nın katlettiği öğretmenleri bir kez daha görmezden gelen Demirtaş, MİT TIR'ları davası sonrasında yurtdışına kaçan Can Dündar'ı da anmadan geçmedi. Demirtaş'a göre; Can Dündar'sız, bir Türkiye renksizmiş.