USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Nevşin Mengü’nün yeni adresi belli oldu

CNN Türk yönetiminin ekrandan çektiği Nevşin Mengü, Bavul dergisinde yazmaya başlıyor. Dergi, Mengü’nün temmuz ayı itibarıyla her ay yazacağını duyurdu.

Medya / 23 Haziran 2017 Cuma 22:40
Nevşin Mengü’nün yeni adresi belli oldu

CNN Türk yönetimi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, 'Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü' ifadesi nedeniyle iktidara yakın bazı medya kuruluşları ve yazarlar tarafından ağır ifadelerle eleştirilen kanalın ana haber spikeri gazeteci Nevşin Mengü'yü yayına çıkarmama kararı almıştı. Mengü'nün CNN Türk'te çalışmaya devam edeceği ancak artık ana haber bültenlerini sunmayacağı bilgisi öğrenilmişti.

Bavul dergisi, Twitter adresinden yaptığı bir paylaşımla Mengü'nün her ay yazılarını yayımlayacaklarını duyurdu. Öte yandan FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal da her ay Bavul dergisinde yazacak.

Nevşin Mengü CNN TÜRK ekranlarından gönderildi mi?

CumhurbaşkanıFatih PortakalNevşin MengüMedya KuruluşlarıDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı