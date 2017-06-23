Nevşin Mengü’nün yeni adresi belli oldu

CNN Türk yönetimi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, 'Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü' ifadesi nedeniyle iktidara yakın bazı medya kuruluşları ve yazarlar tarafından ağır ifadelerle eleştirilen kanalın ana haber spikeri gazeteci Nevşin Mengü'yü yayına çıkarmama kararı almıştı. Mengü'nün CNN Türk'te çalışmaya devam edeceği ancak artık ana haber bültenlerini sunmayacağı bilgisi öğrenilmişti.



Bavul dergisi, Twitter adresinden yaptığı bir paylaşımla Mengü'nün her ay yazılarını yayımlayacaklarını duyurdu. Öte yandan FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal da her ay Bavul dergisinde yazacak.



Nevşin Mengü CNN TÜRK ekranlarından gönderildi mi?