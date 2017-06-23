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Nehirde hem kendileri hem atları serinledi

Türkiye'nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bazı vatandaşlar, tarım ve yük taşımada kullandıkları atlarla Fırat Nehri'ne girerek serinlemeye çalıştı.

Yaşam / 23 Haziran 2017 Cuma 12:29
Nehirde hem kendileri hem atları serinledi
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Sıcaklığın 35 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da, ilçenin ortasından geçen Fırat Nehri'ne gelen aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, atlarla uzun süre yüzdü.

At sahiplerinden Şahin Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havadan insanlar kadar hayvanların da olumsuz etkilendiğini ifade ederek, hem kendini hem de atını serinletmek için nehre geldiğini söyledi.

Atın 'ekmek teknesi' olduğunu dile getiren Kaçmaz, 'Gün içinde atlı arabayla yük taşıyorum. Böyle olunca hayvan, terliyor ve yoruluyor. Ben de birçok arkadaşım gibi atımı burada serinletmeye çalışıyorum.' dedi.

Nehirde serinlemeye çalışan çocuklardan İbrahim Durmaz da güvenli noktalarda yüzmeye çalıştıklarını anlatarak, atlarla birlikte yüzmenin heyecanlı olduğunu ifade etti.

Mehmet Tatlı da sıcak havada oruç tutmanın zorluğuna değinerek, öğlen saatlerinde yüzerek serinlemeyi amaçladıklarını söyledi.


 







Kaynak : AA

HayvanFırat Nehri


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