Melih Gökçek'ten Tezcan Karakuş Candan'a büyük kıyak

Melih Gökçek, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın iddialarına sosyal medya hesabından belgelerle cevap verdi.



TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan İller Bankası'nın yıkımıyla ilgili Ankara II nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun ilgili kararı olmadığını iddia ederek ' Öyle cehaletle fotoğraf çektirmeye benzemez. Hesap vereceksiniz.' demişti.



BELGELERLE YANIT VERDİ



Gökçek, Mimarlar Odası'nın bu iddiasına sosyal medyadan belgelerle yanıt verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan'a seslenen Gökçek 'Tezcan kafanı duvara mı çarptın? Sen bizim hiç yasal olmayan iş yaptığımızı gördün mü? Okumak ama anlayamamak bence en kötüsü.' dedi.



GÖKÇEK'TEN CANDAN'A BÜYÜK KIYAK



Ankara II nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun İller Bankası'nın yıkımıyla ilgili kararı paylaşan Gökçek ' Bence sen artık mimarlığı bırak. Önce aile yaşam merkezlerinden birisinde montessori ve nlp eğitimine ücretsiz katıl. Cehalet sözünü sana hiç yakıştıramadım. Bizim eğitmenlere söyleyeceğim,sana bir kıyak yapsınlar adab-ı muaşeret(yaz)kursu versinler. Ayrıca Belmek kurslarımızda sim sırma/tel kırma/şiş dantel/ kırk yama (ücretsiz) kurslarından birine de katılabilirsin.' ifadelerini kullandı.



İşte o karar;







Kaynak : Beyaz Gazete Özel