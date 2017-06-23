Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminatları ödendi

İsrail'in Mavi Marmara'da hayatını kaybeden Türk vatandaşları için ödediği 20 milyon doların, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenmediği ortaya çıkmıştı.



Konunun basında yer bulmasından sonra hareket geçen Maliye Bakanlığı, gerekli işlemleri yaptı.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine tazminat ödemelerinin yapıldığını bildirdi.