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Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminatları ödendi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine tazminat ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

Güncel / 23 Haziran 2017 Cuma 12:59
Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminatları ödendi

İsrail'in Mavi Marmara'da hayatını kaybeden Türk vatandaşları için ödediği 20 milyon doların, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenmediği ortaya çıkmıştı.

Konunun basında yer bulmasından sonra hareket geçen Maliye Bakanlığı, gerekli işlemleri yaptı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine tazminat ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

Mavi MarmaraMaliye BakanlığıNaci Ağbal


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