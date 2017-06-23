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KTÜ'ye özel yetenek sınavı ile 138 öğrenci alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi'ne, özel yetenek sınavı ile 22'si yabancı uyruklu olmak üzere, 138 öğrenci alınacak.

Eğitim / 23 Haziran 2017 Cuma 12:33
KTÜ'ye özel yetenek sınavı ile 138 öğrenci alınacak

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ile Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nün lisans programlarına 2017-2018 eğitim öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci yerleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'na 10'u yabancı 61, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'na 10'u yabancı 60, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne ise 2'si yabancı 17 öğrenci olmak üzere, toplam 138 öğrenci alınacağı ifade edildi.

Başvuruların 10-13 Temmuz arasında yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, sınavların ise 25 Temmuz'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak : AA

Karadeniz Teknik ÜniversitesiYetenek Sınavı


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