KTÜ'ye özel yetenek sınavı ile 138 öğrenci alınacak

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ile Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nün lisans programlarına 2017-2018 eğitim öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci yerleştirileceği belirtildi.



Açıklamada, Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'na 10'u yabancı 61, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'na 10'u yabancı 60, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne ise 2'si yabancı 17 öğrenci olmak üzere, toplam 138 öğrenci alınacağı ifade edildi.



Başvuruların 10-13 Temmuz arasında yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, sınavların ise 25 Temmuz'da gerçekleştirileceği kaydedildi.



Kaynak : AA