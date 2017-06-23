USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet gafı

Sürekli gaflarıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu sosyal medya yayınında yeni bir gafa daha imza attı.

Güncel / 23 Haziran 2017 Cuma 01:40
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet gafı
Video için tıklayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haberSİZsiniz adlı sosyal medya platformunda Banu Güven'in sorularını yanıtladı.

Banu Güven Kılıçdaroğlu'na 24 Temmuz'da başlayacak olan Cumhuriyet gazetesinin ilk davasına katılıp katılmayacağını sordu. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu soruya inanılmaz bir gafla yanıt verdi.

KOŞULSUZ DESTEKLEDİK

Kılıçdaroğlu Cumhuriyet yazarlarının tutuklanmasını ve yapılan ambargoyu koşulsuz desteklediklerini söyledi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaKemal KılıçdaroğluBanu GüvenCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı