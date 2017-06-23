Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haberSİZsiniz adlı sosyal medya platformunda Banu Güven'in sorularını yanıtladı.



Banu Güven Kılıçdaroğlu'na 24 Temmuz'da başlayacak olan Cumhuriyet gazetesinin ilk davasına katılıp katılmayacağını sordu. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu soruya inanılmaz bir gafla yanıt verdi.



KOŞULSUZ DESTEKLEDİK



Kılıçdaroğlu Cumhuriyet yazarlarının tutuklanmasını ve yapılan ambargoyu koşulsuz desteklediklerini söyledi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel