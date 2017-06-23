Kavurucu sıcaklar Avrupa'yı esir aldı

Yaz mevsiminin başından beri sıcakların etkisi altında kalan Avrupa'da yılın en uzun günü olan 21 Haziran'da Paris'te sıcaklık 37 dereceyi bulurken, Madrid'de 38 dereceye ve Londra'da 34 dereceye ulaştı. Hafta sonu Portekiz'de meydana gelen yangında ise 64 kişi öldü. Binden fazla itfaiyeci hala alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.



Pazar günü Hırvatistan'ın Adriyatik kıyılarında çıkan iki orman yangını daha sonra kontrol altına alındı. Yangınlar yüzünden yetkiler 800 turisti tahliye etmek zorunda kalmıştı.



İngiltere de 1979'dan bu yana en sıcak Haziran ayını yaşıyor. Salı günü Londra'nın güneybatısındaki Guilford'da asfalt erimişti.







İtalya'da hava tahmincileri ülkede son 15 yılın en sıcak yaz mevsiminin yaşanabileceğini ve sıcakların mevsim normallerinin 8 derece üzerinde seyredebileceğini söyledi.







Son günlerde Milan'da 39 derece olarak ölçülen sıcaklık, Alp Dağları'nda 1000 metrede ise 30 derece olarak ölçüldü. Başka bir sıcak hava dalgasının gelecek hafta Yunanistan'ı etkilemesi bekleniyor.







Dünya Meteoroloji Organizasyonu, son iki ayın sıcaklık değerlerini göz önüne alarak yaptığı açıklamada, dünyanın şu an en sıcak yazlardan birini yaşadığını ve bu sıcak dalgasının vaktinden önce geldiğini bildirdi. Ayrıca Avrupa'nın bazı bölümleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve ABD'de Mayıs ve Haziran aylarında sıcaklıkların rekor kırdığı kaydedildi. Kaynak : İHA