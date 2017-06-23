İtalyan La Republica gazetesinden Kılıçdaroğlu'na övgü

Adalet Yürüyüşü'nü baş sayfasına taşıyan gazete ‘sükuneti' nedeniyle Hindistan'ın bağımsızlık lideri Gandi'ye benzettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda ‘demir gibi' sağlam olduğunu yazdı.



MÜCADELESİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Yürüyüşü ‘özgürlükçü' olarak niteleyen gazete, 'Kılıçdaroğlu'nun mücadelesi ülkeyi hayrete düşürüyor.” yorumunda bulundu.



Haberde ayrıca ana muhalefet liderinin yeni bir mücadele biçimini benimsediği ve eylemin her politik görüşten insanı ‘büyülediği' ifade edildi.





