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İtalyan La Republica gazetesinden Kılıçdaroğlu'na övgü

La Republica, Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta başlattığı adalet yürüyüşünü “Türk Gandi Erdoğan’ı korkutuyor” başlığıyla verdi.

Dünya / 23 Haziran 2017 Cuma 19:53
İtalyan La Republica gazetesinden Kılıçdaroğlu'na övgü

Adalet Yürüyüşü'nü baş sayfasına taşıyan gazete ‘sükuneti' nedeniyle Hindistan'ın bağımsızlık lideri Gandi'ye benzettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda ‘demir gibi' sağlam olduğunu yazdı.

MÜCADELESİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR
Yürüyüşü ‘özgürlükçü' olarak niteleyen gazete, 'Kılıçdaroğlu'nun mücadelesi ülkeyi hayrete düşürüyor.” yorumunda bulundu.

Haberde ayrıca ana muhalefet liderinin yeni bir mücadele biçimini benimsediği ve eylemin her politik görüşten insanı ‘büyülediği' ifade edildi.


Kemal KılıçdaroğluAdalet YürüyüşüRecep Tayyip Erdoğan


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