Gizli işkence üsleri bulundu

Yemen'de El Kaide ile bağlantısı olduğu iddia edilen kişiler, ülkenin güneyindeki 18 gizli hapishanede işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kalıyor. Associated Press (AP) ajansı,Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kurduğu 18 gizli hapishaneyi belgeledi.



TÜM BELGELER GİZLİ TUTULUYOR



Eski tutuklular, hapishanedekilerin aileleri, insan hakları savunucuları ve Yemenli askeri yetkililerin açıklamalarıyla belgelenen hapishanelerin tümü gizli tutuluyor. 2 yıldan uzun süredir isyancılarla iç savaşta BAE'den yardım alan Yemen hükümetinin söz konusu hapishaneler üzerinde kontrolü bulunmuyor.



ÖLÜM VİLLALARI



Tutuklulara uygulanan işkenceler arasında şüphelinin şişe bağlanıp ateş içinde döndürülmesi de yer alıyor. Gizli hapishaneler, askeri üslerin, limanların, bir havaalanının, özel villaların ve hatta bir gece kulubünün içinde yer alıyor. Bazı şüpheliler ise sorgulanmak üzere BAE'ye götürülüyor. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD savunma yetkilileri, ABD güçlerinin Yemen'deki bazı şüphelilerin sorgusuna katıldığını itiraf etti.



ABD'LİLER BİRKAÇ METRE UZAKLIKTA



Yetkililer, ABD askerlerinin katıldığı sorgulamalarda herhangi bir ihlal olayına rastlanmadığını iddia etti. Ancak BAE tarafından kurulan Yemen güvenlik gücü Hadramawt Elite'in adının açıklanmasını istemeyen bir üyesi, Amerikan güçlerinin işkenceler sırasında sadece birkaç metre uzakta olduğuna işaret etti. BAE hükümeti ise AP'ye gönderdiği açıklamada, “Gizli gözaltı merkezleri yok ve tutuklulara sorguda işkence yapılmıyor.” savunmasında bulundu.



OBAMA DÖNEMİNDE KURULDU



Geçen yıla kadar ABD Savunma Bakanlığında özel danışmanlık yapan New York Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Ryan Goodman, işkenceyle istihbarat edinmenin, savaş suçu olduğunu ifade etti. Hapishaneler ağı, 11 Eylül saldırılarının ardından terör şüphelilerini sorgulamak için CIA tarafından kurulan gizli gözaltı merkezlerini akla getirdi. Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2009'da “kara bölgeler” olarak adlandırılan merkezleri dağıtmıştı.