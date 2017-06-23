Eşine ulaşamayan Caner gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz aylarda evelenen ve evlendikten sonra umreye giden Caner Toygar, eşine ulaşamadığını söyleyerek göz yaşı döktü.
Esra Erol'da programı bugün Caner Toygar'ın dramına sahne oldu.
Programda ağlamaya başlayan Caner'in yanına giden Esra Erol 'Ne oldu?' diye sordu. 'Berke'yi çok seviyorum' diyen Caner, 'Söylemeyecektim ama 3-4 gündür kendisine ulaşamıyorum. Her yerden engelledi beni' diye konuştu.
Şaşkına dönen Esra Erol, 'nasıl yani?' sorusunu yöneltti.
Bunun üzerine Caner eşinin kendisini terk ettiğini şu sözlerle itiraf etti: 'Her kavgada evden gidiyor, 'boşanacağım, bana sesisini yükseltme' diyor. Bunlar yüzünden boşanılır mı?'
İlerleyen dakikalarda yayına telefonla bağlanan Berke ile Caner yüzleşti. Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını söyledi.
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Esra Erol'da Canlı yayınla Berke-Caner yüzleşmesi
Kaynak : Beyaz Gazete Özel