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Eşine ulaşamayan Caner gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz aylarda evelenen ve evlendikten sonra umreye giden Caner Toygar, eşine ulaşamadığını söyleyerek göz yaşı döktü.

Televizyon / 23 Haziran 2017 Cuma 16:56
Eşine ulaşamayan Caner gözyaşlarına boğuldu
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Esra Erol'da programı bugün Caner Toygar'ın dramına sahne oldu.

Programda ağlamaya başlayan Caner'in yanına giden Esra Erol 'Ne oldu?' diye sordu. 'Berke'yi çok seviyorum' diyen Caner, 'Söylemeyecektim ama 3-4 gündür kendisine ulaşamıyorum. Her yerden engelledi beni' diye konuştu.

Şaşkına dönen Esra Erol, 'nasıl yani?' sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Caner eşinin kendisini terk ettiğini şu sözlerle itiraf etti: 'Her kavgada evden gidiyor, 'boşanacağım, bana sesisini yükseltme' diyor. Bunlar yüzünden boşanılır mı?'

İlerleyen dakikalarda yayına telefonla bağlanan Berke ile Caner yüzleşti. Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

-Video-
Esra Erol'da Canlı yayınla Berke-Caner yüzleşmesi
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Eşine ulaşamayan Caner gözyaşlarına boğuldu Eşine ulaşamayan Caner gözyaşlarına boğuldu

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