USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Ertuğrul Özkök gözyaşlarına hakim olamadı

Gazeteci-Yazar Ertuğrul Özkök, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin öğretmen için canlı yayında gözyaşı döktü.

Güncel / 23 Haziran 2017 Cuma 09:30
Ertuğrul Özkök gözyaşlarına hakim olamadı
Video için tıklayın

Şanlıurfa Siverek'te Necmettin öğretmenin aracının önü PKK'lı teröristler tarafından kesilmiş önce aracı taranmış, ardından da genç öğretmen kaçırılmıştı.

PKK'lı teröristlere yakın haber sitelerinde dün çıkan haberde Necmettin öğretmenin öldürüldüğü iddia edildi.

'BAYRAM BOYUNCA AĞLAYACAĞIM'

Öldürülen Necmettin öğretmen hakkında oldukça duygusal bir konuşma yapan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ' PKK tarihe bebek katili olarak geçmişti, şimdi de öğretmen katili olarak geçecekse Allah onların bin belasını versin' ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Özkök 'Bayram boyunca bu genç öğretmen için ağlayacağım' dedi.



Eğitim Sen'e Necmettin Yılmaz tepkisi
Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz öğretmeni şehit etti
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

ŞehitErtuğrul ÖzkökGenç ÖğretmenŞanlıurfaPkk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı