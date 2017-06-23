Ertuğrul Özkök gözyaşlarına hakim olamadı

Şanlıurfa Siverek'te Necmettin öğretmenin aracının önü PKK'lı teröristler tarafından kesilmiş önce aracı taranmış, ardından da genç öğretmen kaçırılmıştı.



PKK'lı teröristlere yakın haber sitelerinde dün çıkan haberde Necmettin öğretmenin öldürüldüğü iddia edildi.



'BAYRAM BOYUNCA AĞLAYACAĞIM'



Öldürülen Necmettin öğretmen hakkında oldukça duygusal bir konuşma yapan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ' PKK tarihe bebek katili olarak geçmişti, şimdi de öğretmen katili olarak geçecekse Allah onların bin belasını versin' ifadelerini kullandı.



Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Özkök 'Bayram boyunca bu genç öğretmen için ağlayacağım' dedi.