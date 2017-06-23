Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde öğrencilerin topladığı 400'den fazla imza ile artık erkekler ve kadınlar aynı tuvaleti kullanacak.



Bu haber A Haber sunucusu Erkan Tan'ı çıldırttı.



Tan, 'Bilim adamları neyle uğraşıyor, ODTÜ'lüler neyle uğraşıyor. Ver mehteri' diyerek tepki gösterdi.



Erkan Tan, 'ODTÜ'yü kapatalım yerine gerçek bir üniversite kuralım' önerisinde de bulundu.







ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı Kaynak : Beyaz Gazete Özel