USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Erkan Tan: ODTÜ'yü kapatalım yerine gerçek bir üniversite kuralım

Erkan Tan, "ODTÜ'yü kapatalım yerine gerçek bir üniversite kuralım" önerisinde de bulundu.

Televizyon / 23 Haziran 2017 Cuma 15:37
Erkan Tan: ODTÜ'yü kapatalım yerine gerçek bir üniversite kuralım
Video için tıklayın

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde öğrencilerin topladığı 400'den fazla imza ile artık erkekler ve kadınlar aynı tuvaleti kullanacak.

Bu haber A Haber sunucusu Erkan Tan'ı çıldırttı.

Tan, 'Bilim adamları neyle uğraşıyor, ODTÜ'lüler neyle uğraşıyor. Ver mehteri' diyerek tepki gösterdi.

Erkan Tan, 'ODTÜ'yü kapatalım yerine gerçek bir üniversite kuralım' önerisinde de bulundu.



ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Orta Doğu Teknik ÜniversitesiErkan TanA Haber


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı