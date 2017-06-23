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Engin Ardıç CHP'nin yürüyüşünü yerden yere vurdu

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan, İstanbul'a başlattığı yürüyüşü fena ti'ye aldı.

Güncel / 23 Haziran 2017 Cuma 09:17
Engin Ardıç CHP'nin yürüyüşünü yerden yere vurdu

Ardıç  'Ciddiye aldım' başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyen isimleri hedef tahtasına koyarak gözlerinin bir ara Kırkpınar ağalığına aday olan Fatih Ürek'i aradığını yazdı.

İşte Engin Ardıç'ın yazısındaki o bölüm; 

İmdi... Biz bu yürüyüşün nesini ciddiye alalım?
Kemal Bey'in yanında iki kilometre yürüyüp, resim çektirip hemen gazlayan PKK destekçilerini mi, komünist fosillerini mi, gençliğinde şarkıcılık da yapmış ve Yılmaz Güney tarafından 'bilinçlendirilmiş' geçkin sosyete hanımlarını mı?
Yoksa, Kemal Bey'in yanında vıcık vıcık zeytinyağı içinde şallak mallak yürüyen Kırkpınar yiğidini mi?
Gözlerimiz bir ara Kırkpınar ağalığına aday olmuş ama başvurusu reddedilmiş Fatih Ürek'i de aramadı değil...
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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