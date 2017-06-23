En güzel fotoğraflar Hamamönü'nde çekildi

İftarlarını yapan vatandaşlar Hamamönü'nün tarih kokan evleri önünde özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte selfie yapanlar, hem mutlu bir anı ölümsüzleştirdi hem de Hamamönü‘nün tarihi dokusunu fotoğraflarının arka planı yaparak güzel kareler yakaladı. Hamamönü'nde fotoğraf çeken vatandaşlara çevredeki esnaf ve vatandaşlar da yardımcı olarak tavsiyelerde bulundu. Kaynak : İHA