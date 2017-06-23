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Dışişleri Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Kuetta şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

3. Sayfa / 23 Haziran 2017 Cuma 17:17
Dışişleri Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Kuetta şehrinde düzenlenen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, “Pakistan'da düzenlenen terör saldırısı sonucunda aralarında güvenlik görevlilerinin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Mübarek Ramazan ayında düzenlenen bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan ile dayanışma içinde olacağımızı yineliyoruz” denildi.


Kaynak : İHA

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