Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



ALTYAPISIYLA ÜST YAPISIYLA CEYLANPINAR BİR BAŞKA OLACAK



İnşallah önümüzde çok daha güzel günler olacak. Menderes kardeşimizle birlikte Ceylanpınar'da yeni bir dönem başladı. Altayıpısıyla üst yapısıyla Ceylanpınar bir başka güzel. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşımda inşallah Ceylanpınar bugüne kadar görmediklerini görecek. Gıda ve tarım da aynı şekilde. Az önce buraya gelirken asfaltlanan yolları gördük. Geçmişte böyle şeyler var mıydı? Şu granit yollar bile var mıydı? Yoktu.



KÜRDÜNE, TÜRKÜNE, ARABINA BU MİLLETE SEVDALIYIZ BİZ



Ara sokaklarına varıncaya kadar, imar planlarına kadar her yer Ceylanpınar'da herşey daha güzel olacak. Biz her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'ya 15 yıl içerisinde yaptığım yatırım yaklaşık 35 katrilyon yatırım yaptık. Öncekiler neredeydi? Hiç. Onlar aldıkları parayı dağa gönderdiler. Onlar aldıkları parayı bu ülkenin evlatlarına kurşun olarak kullandılar. Biz bu millete sevdalıyız. Arabına, Kürdüne, Türküne sevdalıyız.



ŞİMDİ HEDEF MART 2019-KASIM 2019 SEÇİMLERİDİR



Hanımlar kapı kapı dolaşarak gönülleri kazanacağız. Gençler sizler de kapı kapı dolaşacak, genç gönülleri bu çatının altınadavet edeceksiniz. Durmayacağız, çok çalışacağız. Zira Rabbim çalışana veriyor. Yan gelip yatana geliyor. Yeni anayasa oylandı. Yüzde 50'nin üzerinde evet dendi, Ceylanpınar 50'nin üzerinde evet dedi, ama yeterli değil. Biz Ceylanpınar'dan daha çoğunu bekliyoruz. Ceylanpınar bu kararı verirse daha fazlası olur. Şimdi hedef Mart 2019, Kasım 2019. İki önemli seçim var.



ALLAH'TAN BAŞKASININ HUZURUNDA KİMSEYE EĞİLMEDİK



Benim Ceylanpınarlılara bir teşekkürüm var. Siz Suriye'den gelen kardeşlerimize ensar oldunuz, siz Mekke Medine arasındaki ensar gibi onlara ensar oldunuz. Onlara gönlünüzü açtınız. Birileri gibi kovmadınız. Biz bugüne kadar kimsenin huzurunda eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğiliriz, başka hiçbir yerde değil. Yolumuza bugüne kadar böyle devam ettik.