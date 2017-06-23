Cumhurbaşkanlığına ait uçakla havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Ceylanpınar ilçesine geçecek. Burada halka hitap edecek olan Erdoğan'ın, daha sonra Akçakale ilçesine gitmesi bekleniyor. Akçakale'de bazı ziyaretler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını ise referandumda Türkiye birincisi olan Harran ilçesinde yapacak. Kaynak : İHA