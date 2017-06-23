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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

16 Nisan’daki Anayasa değişikliği referandumunda yüksek oranda evet oyuyla Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa’nın ilçelerini ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağı GAP Havalimanı’na indi.

Siyaset / 23 Haziran 2017 Cuma 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanlığına ait uçakla havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Ceylanpınar ilçesine geçecek. Burada halka hitap edecek olan Erdoğan'ın, daha sonra Akçakale ilçesine gitmesi bekleniyor. Akçakale'de bazı ziyaretler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını ise referandumda Türkiye birincisi olan Harran ilçesinde yapacak. Kaynak : İHA

CumhurbaşkanıCeylanpınarTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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