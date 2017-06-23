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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı'nın aynısı yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımızda tehdit oluşursa, bütün dünya bilsin, Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak aynısını yaparız.'' dedi.

Siyaset / 23 Haziran 2017 Cuma 20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı'nın aynısı yaparız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen iftar programında konuştu.

Sınır güvenliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoağan, ' 'Sınırlarımızda tehdit oluşursa, bütün dünya bilsin, Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak aynısını yaparız.'' ifadesini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşlar şöyle:

''Sondan bir önceki iftarı bu akşam yaptık. Yarın akşam son iftarımız. Bu sofralar çok güzel sofralar. Pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın hepimiz için feraha barışa selamete vesile olmasını diliyorum. Suriye ve Irak başta olmak üzere İslam dünaysında yaşanan acıların son bulmasını diliyorum.

'ŞANLIURFALI KARDEŞLERİM ENSAR OLDULAR'
Harran başta olmak üzere Şanlıurfalı kardeşlerim Suriyeli kardeşlerine ensar oldular. Gönüllerini açtılar. Devlet olarak bize hicret eden kardeşlerimize 30 milyar dolar harcama yaptık. 2 milyon Suriyeli kardeşimizi burada ağırlıyoruz. Batı 100 kişinin 500 kişinin hesabını yaparken biz 2 milyon insanı burada ağırladık.

'TÜRKİYE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK'
Verdikleri sözleri hiçbir zaman tutmadılar. Şunu diyebilirsiniz; Bir şey vermediler mi? Bütün bu süre içinde 3 milyar dolar vereceklerdi. Yıl sonuna kadar 3 milyar daha verecekler. Toplam verdikleri 725 bin dolardır. Onlar destek verse de vermese de Türkiye destek vermeye devam edecek. Çünkü biz şuna inanıyoruz 'Veren el alan elden hayırlıdır.'

'AYNISINI YAPARIZ'
Sınırlarımızda tehdit oluşursa, bütün dünya bilsin, Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak aynısını yaparız.''

CumhurbaşkanıFırat KalkanıRecep Tayyip Erdoğan


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