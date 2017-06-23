CHP'li Berberoğlu'nun avukatları harekete geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatının bugün Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacağını belirterek, 'Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulur.' dedi.



CHP AYM'YE GİDİYOR



Bu sabah Enis Berberoğlu'nun avukatının Anayasa Mahkemesine başvuracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Bu da önemli bir aşama. Umuyorum adalet yerini bulur. Yaptığımız yürüyüş kutsal bir yürüyüştür, adalet yürüyüşüdür. Bunun bir partiyle, bir kişiyle, bir sivil toplum örgütüyle ilgisi yoktur. 80 milyonu ilgilendiren bir olaydır. 80 milyonun adalet talebi için yürüyoruz, 80 milyonu da kucaklıyoruz.' dedi.



DESTİCİ'YE CEVAP



Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, 'BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yürüşünüzün adalet için değil, hayır kesimini bir arada tutmak için olduğunu söyledi.' hatırlatması üzerine, 'Saygı duyarız, kendi görüşüdür. Şundan özellikle kaçınmamız gerekiyor. Adalet yürüyüşü içinde 'O onu dedi, bu bunu dedi, o şunu yaptı, bu bunu yaptı', bundan kaçınmamız gerekiyor. Sayın Destici onu söyleyebilir. Bir siyasi partinin genel başkanıdır, kendi görüşüdür.' diye konuştu.



Kaynak : AA