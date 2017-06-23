Adana'da Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morgundan alınan Bildirici'nin cenazesi, askeri araçla Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine getirildi.



Burada Bildirici'nin yakınlarından helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Horzum Yaylası'na götürüldü.



Bu sırada, şehidin 6 aylık hamile eşi Şeyda Bildirici, cenazeyi taşıyan araçtan inerek eşinin tabutuna sarılıp, 'Aşkım bak beni istemeye geldiğin gün giydiğim gömleği giydim de geldim.' diye gözyaşı döktü.



Şehit Bildirici'nin cenazesi daha sonra törenin düzenleneceği alana getirildi.







Burada AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, ayakta durmakta güçlük çeken Şeyda Bildirici'ye sarılarak başsağlığı diledi.







Şeyda Bildirici, şehidin naaşının tören için mezarda bekletildiği sırada, 'O kendi çocuğunu başkalarının çocukları yetim kalmasın diye yetim bıraktı gitti.' dedi.







Eşinin şehit olacağını bildiğini ifade eden Bildirici, 'Ben onun oğluna da annesine de babasına da sahip çıkacağım. Ben de onun gibi bir evlat yetiştireceğim. Onun gibi vatan aşkıyla yanan bir evlat. Benim eşim şehit olacağını biliyordu. Ben o yüzden niye biz demiyorum. Çünkü benim eşim beni buna hazırladı. O beni, şehit olacağına hazırlamıştı ama ben bu kadar erken beklemiyordum. 'Oğlumuz olacak o, sana sahip çıkacak' dedi. Her muradı yerine geldi. 3 ay sonra oğlumuz olacak ama o olmayacak. O bizi ağlayarak görmek istemezdi. Benim günahsız yavrumu yetim bırakan kalleşlerden Allahım hesap soracak. Vatan sağ olsun her şey onun istediği gibi olsun. O kalleşler gülmesin.' ifadelerini kullandı.