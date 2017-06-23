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Bedelli tartışmalarına son noktayı koydu

Bedelli askerlik iddialarıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Işık, "Gündemimizde kesinlikle yok" dedi.

Siyaset / 23 Haziran 2017 Cuma 11:52
Bedelli tartışmalarına son noktayı koydu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı. Bakan Işık, 'Gündemimizde kesinlikle yok' dedi.

GÜNDEME GELMESİ DAHİ ASKERİN MORALİNİ BOZUYOR

Türkiye'nin terörle mücadelesine vurgu yapan Işık, 'Türkiye şu anda birkaç tane terör örgütü ile mücade ediyor. PKK ile mücadele, DEAŞ'la mücadele, diğer terör örgütleri ile mücadele. Bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerin moralini bozuyor. Gündemimizde bedelli askerlik kesinlikle yok. Konuşulmasının dahi doğru olmadığını düşünüyorum' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma BakanıFikri IşıkTerör ÖrgütüBedelli Askerlik


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