Bedelli tartışmalarına son noktayı koydu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı. Bakan Işık, 'Gündemimizde kesinlikle yok' dedi.



GÜNDEME GELMESİ DAHİ ASKERİN MORALİNİ BOZUYOR



Türkiye'nin terörle mücadelesine vurgu yapan Işık, 'Türkiye şu anda birkaç tane terör örgütü ile mücade ediyor. PKK ile mücadele, DEAŞ'la mücadele, diğer terör örgütleri ile mücadele. Bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerin moralini bozuyor. Gündemimizde bedelli askerlik kesinlikle yok. Konuşulmasının dahi doğru olmadığını düşünüyorum' açıklamasında bulundu.