Bayram için yola çıkacaklara uyarı

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, Ramazan Bayramı tatili öncesinde sevdiklerine kavuşmak için yola çıkan sürücülere yönelik bir açıklama yaptı. Pala, trafik kazalarının nedenleri ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçları ile şoförlük mesleğini gerektiği gibi yerine getirenlerin tecrübelerinin örtüştüğünü söyledi.



Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için uyarılarda bulunan Pala, “Trafik kazalarında en büyük neden sürücüden kaynaklanıyor. Daha sonra yaya, araç ve yol sorunları devreye giriyor. Kazaların oluşunda sürücü, yaya ve yolcu olarak insan faktörü yüzde 99,10 gibi çok büyük bir kusur payı ile birinci derece olarak istatistiklerde karşımıza çıkıyor. Bunun sevindirici yanı eğitim ve dikkat ile çözülebilir. Trafik kurallarının tümüne uymak temel ilkemiz olmalı” diye konuştu.



“24 sistemi kaza nedenidir”



Sürücüden kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerine dikkat çeken Pala, “Trafik kurallarının her biri vazgeçilmez öneme sahip. Hız sınırını aşmamak, yayalara yol vermek, trafik ışıklarına ve levhalarına uymak, takip mesafesini korumak, hatalı sollama yapmamak sürücüleri ve diğer sürücüleri olası trafik kazalarından korur. Acemilik atlatılmadan trafiğe çıkanlar kendilerine de diğer sürücülere de zarar verebiliyor. Yine kendine çok güvenip usta olduğu için trafik kurallarına uymayanlar da kendine ve başkalarına zarar verebiliyor” dedi.



Taksilerde bayram zamanında 24 saat sistemi uygulandığı için taksi şoförlerinin yorgun olduğunu gözlemlediklerini vurgulayan Pala sözlerini şöyle sürdürdü:



“Trafiğe çıkacak bütün sürücülerin kendilerini iyi hissetmeleri gerekir. Trafikte odaklanma çok önemli olduğundan sürücülerin etrafında dikkat dağıtıcı şeylerin olmaması gerekir. Çünkü bir anlık dalgınlık ile çok büyük kazalar ortaya çıkabilir. Kendinizi, arabada bulunan kişileri ve trafikteki diğer kişileri tehlikeye atmamanız gerekir. Aşırı hız, bilinçsizlik, alkollü araç kullanma ve uykusuzluk birçok kazanın ana nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Şehir içi olsun şehir dışı olsun kurallar, hepimizin yaşam güvencesidir.” Kaynak : İHA